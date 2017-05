Kisting wins twice for I-S

Bonduel, W-B win track titles

By Greg Seubert

Bonduel and Wittenberg-Birnamwood won boys’ and girls’ championships May 13 at the Central Wisconsin 8 Conference track meet in Wittenberg.

Iola-Scandinavia’s champions include Erika Kisting, girls’ 1,600- and 3,200-meter runs (5:16.66 and 12:01.47), Leighten Fischer, girls’ 300-meter hurdles (47:18); Will Cady, boys’ triple jump (40 feet, 6 3/4 inches); and the boys’ 3,200-meter relay team of Jalen Block, Cady, Joe Makovec and Erick Kriewaldt (8:43.56).

Manawa’s champions include Ethan Hass, boys’ 800-meter run (2:10.71); and Sami Struzynski, girls’ discus (109 feet, 4 inches).

Becky Schroeder won Weyauwega-Fremont’s only title with a leap of 5 feet, 2 inches in the girls’ high jump event.

Team scores for the boys were Bonduel (124), Pacelli (121), Manawa (87), Shiocton (73.5), Amherst (71), Weyauwega-Fremont (70), Wittenberg-Birnamwood (61) and Iola-Scandinavia (53.5).

Team scores for the girls were Wittenberg-Birnamwood (188), Bonduel (117), Iola-Scandinavia (96), Pacelli (93), Weyauwega-Fremont (82), Manawa (53), Amherst (7) and Shiocton (3).

First-place finishers in each event were:

Boys

100-meter dash: Josh Cisewski, Amherst (11.7).

200-meter dash: Reis Stingle, Shiocton (23.86).

400-meter dash: Andrew Blanker, Pacelli (52.45).

800-meter run: Ethan Hass, Manawa (2:10.71).

1,600-meter run: Cole McKenzie, Amherst (4:44.94).

3,200-meter run: Cole McKenzie, Amherst (10:30.14).

110-meter hurdles: Clayton Shears, Shiocton (16.23).

300-meter hurdles: Clayton Shears, Shiocton (42.41).

400-meter relay: Pacelli (Ben Lundgren, Cale Jakusz, Richard Zupan, Alexander Schmitz), (46.61).

800-meter relay: Pacelli (Jesse Vaughan, Cale Jakusz, Richard Zupan, Ben Lundgren), (1:38.17).

1,600-meter relay: Pacelli (Andrew Blanker, Hayden Jurgella, Daniel Mitch, Richard Zupan), (3:37.38).

3,200-meter relay: Iola-Scandinavia (Jalen Block, Will Cady, Joe Makovec, Erick Kriewaldt), (8:43.56).

High jump: Clayton Shears, Shiocton (6 feet).

Long jump: Josh Cisewski, Amherst (22 feet, 1/4 inch).

Triple jump: Will Cady, Iola-Scandinavia (40 feet, 6 3/4 inches).

Shot put: Spencer Perry, Bonduel (42 feet, 4 3/4 inches).

Discus: Spencer Perry, Bonduel (144 feet, 9 inches).

< > Wittenberg-Birnamwood's Cole Schairer, Weyauwega-Fremont's Duane Brazil and Chris Young, Iola-Scandiniavia's Joe Makovec and Bonduel's Colin Ewing stick close together in the boys' 1,600-meter run. Holly Neumann Photo

Girls

100-meter dash: Maddy Pietz, Wittenberg-Birnamwood (12.97).

200-meter dash: Maddy Pietz, Wittenberg-Birnamwood (26.61).

400-meter run: Maddy Pietz, Wittenberg-Birnamwood (59.69).

800-meter run: Emily Norrbom, Wittenberg-Birnamwood (2:28.71).

1,600-meter run: Erika Kisting, Iola-Scandinavia (5:16.66).

3,200-meter run: Erika Kisting, Iola-Scandinavia (12:01.47).

100-meter hurdles: Paige Norrbom, Wittenberg-Birnamwood (17.78).

300-meter hurdles: Leighten Fischer, Iola-Scandinavia (47.18).

400-meter relay: Pacelli (Brooke Schroeder, Shannon Leary, Jenelle Higgins, Laura Mitch (53.85).

800-meter relay: Bonduel (Kailee Pedersen, Hayley Sorenson, Christine Sell, Danee Collier), (1:54.84).

1,600-meter relay: Wittenberg-Birnamwood (Paige Norrbom, Kylie Linke, Chloe King, Emily Norrbom), (4:06.15).

3,200-meter relay: Pacelli (Elizabeth Cisewski, Grace VanHandel, Laura Mitch, Grace Engebretson), (10:15.26).

High jump: Becky Schroeder, Weyauwega-Fremont (5 feet, 2 inches).

Long jump: Emily Sorenson, Bonduel (16 feet, 11 inches).

Triple jump: Emily Norrbom, Wittenberg-Birnamwood (36 feet, 2 1/4 inches).

Shot put: Christine Sell, Bonduel (31 feet, 1 3/4 inches).

Discus: Sami Struzynski, Manawa (109 feet, 4 inches).